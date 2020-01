Os protestos em Beirute, no Líbano, voltaram a terminar com confrontos entre as autoridades e os manifestantes. Vários jornalistas e civis acabaram feridos depois da ação da polícia.

Os manifestantes reagiram atirando fogo de artifício, garrafas e pedras.

A polícia disparou gás lacrimogéneo e fez várias detenções.

As manifestações duram desde outubro e em causa está a demora na formação do Governo e uma grave crise económica.