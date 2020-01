Escola batista expulsa aluna por usar camisola com um arco-íris

A escola batista Whitefield Academy, em Louisville, nos Estados Unidos, expulsou Kayla Kenney por estar a usar uma camisola com um arco-íris, numa fotografia que a mãe publicou nas redes sociais.

A imagem foi tirada no aniversário da jovem de 15 anos. "Ela estava feliz, estava linda", disse a mãe, Kimberly Alford.

O símbolo do arco-íris é atualmente visto como um apoio ao movimento LGBT. No site oficial da escola está escrito que uma pessoa com uma "orientação sexual homossexual" não se encontra "em harmonia" com as crenças da escola.

Dias depois da publicação da fotografia, a escola pronunciou-se. "A administração da WA tomou conhecimento de uma imagem recente, publicada nas redes sociais, que demonstra uma postura de moralidade e aceitação cultural contrária à das crenças da Whitefield Academy", dizia a carta enviada à aluna, assinada pelo diretor da escola, Bruce Jacobson.

"Esclarecemos anteriormente que qualquer promoção, celebração ou qualquer outra ação e atitude contrária à filosofia de Whitefield não seria tolerada. Como resultado, lamentamos informar que Kayla foi demitida da escola com efeito imediato", conclui a nota.

De acorco com a instituição de ensino, a aluna já tinha estado envolvida em outras situações que iam contra a filosofia da escola. "No outono encontrámo-nos com a aluna em questão para lhe dar uma oportunidade final de começar a aderir ao nosso código de conduta. Infelizmente, ela não cumpriu o acordo e, portanto, foi expulsa".