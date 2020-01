Maior flor do mundo encontrada na Indonésia

A maior flor do mundo desde que há registos foi encontrada recentemente em Sumatra, na Indonésia, com 1,11 metros de largura.

De acordo com o The Guardian, em causa está uma espécie de Rafflésia tuan-mudae, que bate agora o recorde anterior de uma Rafflésia arnoldii com 1,07 metros, também encontrada na Indonésia.

A espécie Rafflésia não é apenas conhecida pelo seu tamanho, mas também pela falta de folhas, caule ou raízes comuns. Não faz fotossíntese e, em vez disso, absorve a comida e água através de um género de filamentos que se assemelham a células fúngicas. A espécie demora vários meses até ficar com um botão de flor e outros quantos desabrochar.

Com o desaparecimento das florestas, a Rafflésia é uma espécie em vias de extinção e, segundo os especialistas, impossível de cultivar.