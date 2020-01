Manta de cinza nas localidades perto do vulcão das Filipinas

Quase 40 mil pessoas foram retiradas das suas casas devido à erupção do vulcão Taal, nas Filipinas. Todos os serviços públicos estão fechados, à excepção dos hospitais e centros de saúde, que já começaram a tratar dezenas de pessoas com dificuldades respiratórias, causadas pelas cinzas expelidas pelo vulcão Taal. O ar, nas zonas em redor, é denso e perigoso e o governo continua a dar ordem de evacuação para todas as aldeias e vilas que ficam num raio de 14 quilómetros em redor do lago onde está o vulcão.