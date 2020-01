Moradores do Rio de Janeiro relatam mau gosto e cheiro forte da água da torneira

Moradores da cidade brasileira do Rio de Janeiro exigiram esta quarta-feira às autoridades uma solução para o problema do mau gosto, cheiro forte e coloração incomum na água que sai da torneira das casas em dezenas de bairros.

Os moradores recorrem às redes sociais para mostrar copos de água avermelhados ou acastanhados, que saem das torneiras e chuveiros há pelo menos 13 dias.

Nos últimos dias, rumores de que a empresa de abastecimento de água do Rio de Janeiro, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE), cortaria o fornecimento de água de milhões de residências ou sobre testes que determinaram que a água está imprópria para consumo foram negados pelas autoridades.

Mariana Bretas, 29 anos, recebeu uma mensagem de texto viral dizendo que as pessoas devem tapar seus ouvidos com algodão ao tomar banho.

"Não sei se é verdade, mas estamos com medo", disse Mariana Bretas à Associated Press, depois de comprar cinco litros de água num supermercado.

A CEDAE informou que a cor peculiar da água foi provocada pela geosmina, um composto orgânico que é inócuo para a saúde humana e que a água atende aos requisitos do Ministério da Saúde.

Mesmo assim, a empresa disse que começará a usar carvão ativado em pó para conter a geosmina e melhorar a cor da água fornecida aos moradores do Rio de Janeiro.

O jornal O Globo relatou que há um aumento nos casos de diarreia, gastroenterite e vómito na zona oeste do Rio de Janeiro, e citou a Secretaria Estadual de Saúde dizendo que é muito cedo para associar maior incidência de sintomas à água contaminada.

A paciência do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, se esgotou e, na terça-feira à noite, pediu uma análise da qualidade da água, bem como medidas da administração da concessionária.

"O distúrbio que a população está sofrendo devido ao problema com a água fornecida pela CEDAE é inadmissível ", escreveu Witzel na rede social Twitter.

O governador acrescentou: "A empresa [CEDAE] deve acelerar a solução definitiva para melhorar a qualidade da água e o tratamento de esgoto nas cidades próximas às nascentes. O consumidor não pode ser prejudicado".

A CEDAE demitiu o chefe da estação de tratamento que fornece água para a área da baixada fluminense e ao Rio de Janeiro.

Segundo João Paulo Machado Torres, professor de biofísica ambiental da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a instalação recebe água do rio Paraíba do Sul, mas também vários ribeiros contaminados com esgoto, onde a CEDAE faz um trabalho insuficiente de tratamento.

A empresa não respondeu aos pedidos de informações, mas anunciou que deverá realizar uma conferência de imprensa para esclarecer o assunto.