Protestos voltam às ruas do Líbano

Beirute estava em paz há mais de uma semana mas esta terça-feira, os manifestantes voltaram em força. Bloquearam ruas com caixotes do lixo em chamas, vandalizaram lojas e caixas de multibanco e assim que a polícia foi avistada atacaram com pedras e disparos de fogo de artifício.

Os protestos acontecerem junto do Banco Central do país que muitos culpam pela crise económica do Líbano. As primeiras manifestações aconteceram em outubro de 2019. Quatro meses depois o país continua sem governo e a braços com uma das piores crises economicas das últimas décadas.