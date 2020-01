Jovem de 17 anos morre com síndrome de choque tóxico provocada por um tampão

Mas não era uma gastroenterite. Maëlle, uma jovem de 17 anos, morreu no dia 9 de janeiro vítima da síndrome de choque tóxico provocada por um tampão.

No passado dia 6 de janeiro, ao final do dia, Maëlle começou a sentir-se mal, com náuseas, febre e vómitos. Foi até ao hospital acompanhada pela família e o médico diagnosticou-lhe uma gastroenterite.

No dia seguinte, a jovem não apresentava sinais de melhoras e a mãe decidiu chamar uma ambulância para a levar para o hospital. Quando chegaram, o diagnóstico foi o mesmo do dia anterior.

Mas Maëlle estava pior, tinha a tensão muito baixa e perturbações na visão. Os pais decidiram então levá-la para outro hospital, onde foi internada de imediato nos cuidados intensivos.

“A minha filha estava severamente desidratada, foi internada num outro hospital, nos cuidados intensivos. E só nessa altura é que lhe diagnosticaram um choque tóxico. Já era demasiado tarde”, contou a mãe da jovem, Laurence Hennuy à televisão belga, RTBF.

Maëlle acabou por não sobreviver. A história tornou-se pública depois de uma partilha da mãe nas redes sociais. Laurence Hennuy diz que o fez para alertar outras jovens e pais.

“Tinha falado sobre isto com a Maëlle 15 dias antes de ela morrer. Ela era obcecada por esta doença. Estava muito consciente do problema e tinha medo. Mudava o tampão regularmente, mas dizia-me sempre: ‘Mãe, e se eu me esquecer?’. Disse-lhe que as vítimas de choque tóxico eram casos isolados e que ela não precisava de se preocupar porque eu própria tinha usado tampões durante 20 anos e não tinha tido problemas”, contou a mãe da jovem.

A síndrome de choque tóxico…

…é provocada por um envenenamento bacteriano que pode ser causado por dois tipos de bactérias: Staphylococcus aureus e Streptococcus pyogenes; presentes na pele, axilas, fossas nasais e vagina humana.

Muitas vezes, os primeiros sintomas são confundidos com gripe, intoxicação alimentar ou, como no caso da jovem Maëlle, gastroenterite.

De acordo com alguns estudos internacionais, em cada 100 mil mulheres que utilizam tampões, entre três e quatro contraem a doença. O mesmo não quer dizer que acabem por morrer, há casos em que têm por exemplo de amputar um membro inferior.

Em 2012, uma modelo norte-americana perdeu a perna direita depois de ter sido diagnosticada com a síndrome de choque tóxico, causada pela utilização de um tampão menstrual. Seis anos mais tarde teve de amputar a perna esquerda pelo mesmo motivo. Recorde aqui a história de Lauren Wasser.