Oito produtos de cervejeira brasileira contêm substâncias tóxicas

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) brasileiro informou esta quinta-feira que identificou substâncias tóxicas em oito produtos da Cervejeira Backer, num total de 21 lotes contaminados, que poderão ser responsáveis pela morte de três pessoas.

"O Mapa identificou a presença dos contaminantes monoetilenoglicol e dietilenoglicol em oito produtos da Cervejeira Backer", afirmou a pasta da Agricultura na sua página na internet.

Foram encontradas substâncias tóxicas nas marcas Belorizontina, Capixaba, Capitão Senra, Pele Vermelha, Fargo 46, Backer Pilsen, Brown e Backer D2, todas produzidas pela Backer, ainda de acordo com a tutela.

A polícia brasileira confirmou hoje a terceira morte devido à síndrome nefroneural, uma doença misteriosa que pode ter sido provocada por um componente tóxico em produtos vendidos pela empresa Backer.

Segundo a polícia civil de Minas Gerais, a terceira vítima foi um homem de 89 anos, morador em Belo Horizonte, capital do estado.

A primeira vítima mortal confirmada da síndrome nefroneural foi Paschoal Dermatini Filho, de 55 anos. Na quarta-feira, as autoridades confirmaram uma segunda vítima mortal, um homem que não foi identificado. Encontra-se ainda em investigação a morte de uma mulher com sintomas idênticos aos da síndrome, que ocorreu na cidade de Pompeu, em Minas Gerais, no final do ano passado.

O Governo brasileiro já tinha avançado na quarta-feira que a água utilizada pela Backer na produção de cervejas estava contaminada com uma substância tóxica, que poderá ser responsável pela morte daquelas pessoas.

"Análises realizadas pelo Mapa constataram a contaminação da água utilizada pela Backer na fabricação das suas cervejas", adiantou a pasta da Agricultura, acrescentando que a contaminação aconteceu nas dependências da empresa.

Face à suspeita de que a "contaminação por dietilenoglicol e monoetilenoglicol é sistémica", ou seja, está presente no processo de fabricação da Backer, o ministério determinou a recolha de todos os produtos da cervejeira e a suspensão da fabricação, "pois outras marcas podem estar também contaminadas".

O Ministério declarou que continua a tentar "identificar as circunstâncias em que os factos ocorreram" e a "tomar as medidas necessárias para mitigar o risco apresentado pelas cervejas contaminadas". A empresa permanecerá fechada até que o Mapa considere haver "condições seguras de operação", e os produtos apenas serão novamente comercializados mediante a análise e aprovação do Governo.