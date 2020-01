Sessão fotográfica com o cão corre mal e jovem vai parar ao hospital

Uma jovem argentina recorreu às redes sociais para mostrar o estado em que a sua cara ficou, depois de ter sido mordida por um cão e ter de levar 40 pontos.

"Sessão de fotos com o Kenai acaba mal", foi o que Lara Sanson escreveu numa publicação no Twitter, na qual partilhou algumas imagens da sua cara.



A jovem de 17 anos estava a tirar fotografias ao lado de Kenai, o pastor alemão de uma amiga, quando o cão a mordeu.

"Não sei se toquei onde não devia ou se reagiu assim porque é velho, ou porque o abracei e assustou-se", revelou Lara em declarações ao La Nación. Um veterinário explicou ao jornal local que Kenai pode ter reagido desta maneira devido às dores que estava a sentir.

A jovem argentina foi levada para o hospital, onde foi submetida a uma cirurgia de duas horas devido aos danos internos e externos causados pelos dentes do cão. Levou 40 pontos.

A publicação nas redes sociais tornou-se viral e muitos foram os conselhos deixados pelos internautas. Um cão não deve ser abraçado no pescoço. Uma pessoa não deve aproximar a cara do rosto do cão. Se sentirem que vão ser atacados, o pescoço é a parte mais sensível dos cães.