Canadá atingido por nevões e vento forte

O Canadá está a ser atingido por fortes nevões, principalmente no sudeste do país. São ainda esperadas rajadas de vento de 140 quilómetros/hora.

Um morador da província de Terra Nova gravou uma timelapse esta sexta-feira onde é possível acompanhar o aumento do nível da neve ao logo do dia. São esperados 70 centímetros de neve.

Outro vídeo mostra noodles completamente congelados, numa altura em que a temperatura era de 32 graus negativos. A imagem é de uma habitante de Calgary, uma cidade no sul do país. À agência Reuters, contou que deixou o prato de comida durante 15 minutos no jardim.