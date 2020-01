Centenas de pessoas manifestam-se contra cimeira sobre o conflito líbio

Centenas de manifestantes concentraram-se esta sexta-feira nas cidades de Trípoli e Benghazi, na Líbia.

Com bandeiras e gritos de revolta, protestam contra uma cimeira que se vai realizar este domingo em Berlim, na Alemanha.

Dizem que o objetivo é unificar os lados em guerra no país e não procurar uma solução pacifica.

O encontro acontece num momento de um frágil cessar-fogo entre o governo reconhecido pela ONU e as forças de Khalifa Haftar, líder do denominado Exército Nacional Líbio que domina o leste do país.

Para além disso, os cidadãos estão contra a interferência da Turquia nos assuntos líbios, que tentou mediar um acordo de paz.