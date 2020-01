Centro de Conservação de Pandas Gigantes com 32 crias que nasceram na China e na Europa

Das 32 crias de panda gigante que estão no centro de conservação e investigação, em Sichuan, na China, duas nasceram na Bélgica e uma em Shangai.

As outras são resultado do programa de reprodução do próprio centro, cujo objetivo é garantir que os Pandas Gigantes não correrem risco de extinção.

A cria mais velha tem 7 meses, enquanto que a mais nova, nasceu há poucas semanas.

As autoridades chinesas dizem que estão todas de boa saúde e que passam a maior parte do tempo a dormir e a comer, mas que, as mais crescidas, já brincam e querem estar no exterior onde podem trepar às arvores e fazerem exercício.

Os técnicos tentam, desde cedo, que as crias aprendam a lidar com o meio ambiente que as rodeia para que possam, quando crescerem, serem libertadas no habitat natural.

Para muitos pandas gigantes, infelizmente, isso nunca irá acontecer.

Nasceram e cresceram em cativeiro, como este, do jardim zoológico de Moscovo que, mesmo assim, se diverte com os pinheiros que sobraram do natal.

Muitas pessoas e empresas, depois da quadra natalícia, entregaram as árvores ao zoo para que animais possam brincar na neve que cobre o recinto.