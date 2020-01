Mais uma vítima mortal alegadamente devido ao consumo de cerveja contaminada no Brasil

As autoridades brasileiras confirmaram a quarta vítima mortal devido ao consumo de cerveja contaminada. Casos como este têm preocupado as autoridades de saúde de Minas Gerais, no Brasil.

O filho de uma das vítimas confirma que o pai deu entrada no hospital poucos dias depois de ingerir cerveja da marca Backer.

Na origem da morte está a síndrome nefroneural, uma doença pouco conhecida, que as autoridades brasileiras acreditam possa ser causada por substâncias tóxicas: monoetilenglicol e dietilenoglicol.

Os sintomas podem surgir até 72 horas após o consumo: náuseas, vómitos, dor abdominal, e em alguns casos podem verificar-se alterações neurológicas.

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vários lotes de cerveja da empresa Backer estão contaminados.

A água utilizada para fabricar a bebida continha as substâncias tóxicas iguais às encontradas também nas análises feitas às vítimas.

A fábrica continua fechada, a empresa garante que os lotes contaminados estão a ser retirados das lojas e que está a colaborar com a investigação.