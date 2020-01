Tailândia confirma segundo caso de infeção pelo novo vírus originário na China

Uma mulher chinesa de 74 anos que regressou recentemente à Tailândia já está de quarentena e é o segundo caso confirmado no país com o novo tipo de coronavírus com origem na cidade de Wuhan, no centro da China.

"Estamos em alerta máximo, mas muito confiantes que vamos conseguir controlar este tipo de doença", afirmou o ministro da Saúde tailandês Anutin Charnvirakul.

Os dois pacientes confirmados com o vírus estão estáveis e, segundo as autoridades tailandesas apenas precisam de mais alguns cuidados antes de receberem alta hospitalar.

Os casos de pneumonia viral alimentaram receios sobre uma potencial epidemia, depois de uma investigação ter identificado a doença como um novo tipo de coronavírus, uma espécie de vírus que causam infeções respiratórias em seres humanos e animais e são transmitidos através da tosse, espirros ou contacto físico.

Alguns destes vírus resultam apenas numa constipação, enquanto outros podem gerar doenças respiratórias mais graves, como a pneumonia atípica, ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), que entre 2002 e 2003 matou 650 pessoas na China continental e em Hong Kong.

As autoridades chinesas determinaram que vários pacientes são vendedores num mercado de mariscos situado nos subúrbios de Wuhan, e, entretanto, encerrado.

O virus, entretanto já foi confirmado no Japão e agora na Tailândia, na mesma altura em que é confirmada a segunda morte na China.