Trabalhar uns meses numa ilha desabitada? Great Blasket procura casal

Os responsáveis pela ilha irlandesa Great Blasket estão à procura de um casal ou dois amigos que guardem o local desabitado durante o verão. As funções são simples: administrar o café da ilha e três casas de férias de abril a outubro de 2020. Ao par escolhido é oferecido alojamento, alimentação e um salário que poderá ser negociado.

Mas se tudo lhe parece bem até agora, e já está quase a fazer as malas, devemos avisar que a concorrência é forte. Até agora, já se inscreveram cerca de 7 mil pessoas, disse a Alice Hayes, uma moradora de uma ilha vizinha que organiza passeios de barco para a Great Blasket no verão à CNN Travel.

Segundo Hayes, os candidatos não se podem deixar levar pelo encanto das fotografias da ilha publicadas nas redes sociais. O casal que tomou conta da ilha em 2019 foi Lesley Kehoe e Gordon Bond, que foram reportando a sua estadia numa conta no Twitter. Apesar das imagens do mar, do pôr-do-sol e dos campos, o casal trabalhou muito para atender todos os turistas que por lá passaram.

E não só...viver num local isolado é sinónimo de prescindir de algumas rotinas básicas do dia-a-dia. Por exemplo, os banhos são com água fria, a menos que tenha paciência para todos os dias aquecer uma chaleira, uma tarefa que o casal anterior descartou. Não há eletricidade nem Wi-fi na ilha, apesar de conseguir apanhar rede móvel.

Se considera ter espírito de aventura suficiente, pode candidatar-se e tirar dúvidas no e-mail disponível na página de Twitter da ilha.