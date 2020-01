Detetados mais quatro casos de novo tipo de pneumonia na China

Quatro novos casos foram identificados como sendo de novo tipo de pneumonia viral, com origem na cidade de Wuhan, na China, revelaram as autoridades de saúde chinesas.

Estes casos fazem subir para 45 o número de pessoas que contraíram a doença, num balanço que conta com duas mortes, cinco pacientes que permanecem em estado grave.

O alerta de disseminação do vírus foi dado esta semana pela Organização Mundial de Saúde (OMS), depois de os primeiros casos detetados fora da China terem sido conhecidos, na Tailândia e no Japão, com ambos os pacientes a terem visitado Wuhan recentemente.

Os casos de pneumonia viral alimentaram receios sobre uma potencial epidemia, depois de uma investigação ter identificado a doença como um novo tipo de coronavírus, uma espécie de vírus que causa infeções respiratórias em seres humanos e animais e são transmitidos através da tosse, espirros ou contacto físico.

Em resposta a estas informações, os Estados Unidos anunciaram na sexta-feira que vão monitorizar os passageiros dos voos provenientes de Wuhan para nos aeroportos em Los Angeles, São Francisco e Nova Iorque.

Este é um período de maior circulação de cidadãos de e para a China por causa das celebrações do Ano Novo Chinês, no próximo dia 25.

Direção-Geral da Saúde garante que não há motivos para alarme em Portugal

Graça Freitas, Diretora-Geral da Saúde, garante que o vírus está circunscrito à cidade chinesa de Wuhan e que há uma fraquíssima possibilidade de se transmitir pessoa-a-pessoa. Graça Freitas diz por isso, que a eventual propagação não é neste momento equacionada.