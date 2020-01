Mais de 100 detidos em Bruxelas em protesto do grupo Extinction Rebellion

Mais de uma centena de pessoas foi detida hoje em Bruxelas na sequência de uma série de ações contra a poluição organizadas pelo grupo ativista Extinction Rebellion (XR) no perímetro do salão automóvel, adiantou a polícia.

Cerca de 150 pessoas foram detidas esta tarde após a última ação, um 'die in', ou seja, uma ação em que os manifestantes se deitam para bloquear a passagem, precisou à AFP um porta-voz da polícia.

Os ativistas vão ser libertados depois de identificados, indicou a mesma fonte.

Yves Herman

O grupo ativista XR apelou para que os seus simpatizantes se concentrassem no recinto do salão automóvel para a operação "Salão das Mentiras", destinada a "perturbar o Salão Automóvel para dizer a verdade sobre as alterações climáticas e o papel motor da indústria automóvel no âmbito da crise", segundo o comunicado do grupo divulgado nas redes sociais e citado pela AFP.

Uma faixa com a frase "stop às emissões de CO2" foi colocada na entrada principal do recinto e outras ações foram desencadeadas em diferentes expositores, constataram os jornalistas da AFP.

Os ativistas acorrentaram-se aos volantes dos automóveis ali presentes e alguns veículos foram tingidos com tintas vermelhas. Houve ainda uma ação específica no expositor da petrolífera Shell, onde um ativista nu e ensanguentado gritava "Shell mata" ao mesmo tempo que outros usavam uma máscara com o logótipo da companhia petrolífera e distribuíam panfletos aos visitantes.

Yves Herman

Seguindo as instruções do movimento, os ativistas recorreram à dispersão para desencadear várias ações em pequenos grupos no interior do salão, dirigindo-se a alvos pré-selecionados, mas vários organizadores, identificados pela polícia, foram detidos antes de entrar.

"Apelidámo-lo de 'Salão das Mentiras' porque já não acreditamos na indústria automóvel enquanto fonte de solução para enfrentar a crise ecológica e climática. Já mentiu no passado, continua a mentir e continuará a mentir-nos se não a travarmos", disse à AFP um dos porta-vozes do XR, que se identificou como Sarah.

"Para esta ação o objetivo era permitir aos cidadãos dizer: nós não queremos continuar a ser pressionados pela indústria automóvel, porque é preciso um outro modelo de mobilidade que favoreça um conjunto de alternativas que sejam justas social e ecologicamente", acrescentou.