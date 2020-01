Pelo menos uma pessoa morreu em Bagdade, capital do Iraque, depois de confrontos com as autoridades. Há ainda registo de vários feridos.

A polícia disparou gás lacrimogéneo sobre os manifestantes antigovernamentais que bloqueavam uma ponte. A maioria dos manifestantes são jovens que exigem a revisão do sistema político.

Desde o início dos protestos, em outubro de 2019, já morreram mais de 450 pessoas.