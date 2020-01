Em várias cidades da China, há festivais de luz e cor para antecipar a festa do ano novo que se celebra no próximo sábado.

No sudoeste da China, um espetáculo dura até março, tem nove partes com vários temas e conta com milhares de luzes ao longo de mais de 33 hectares.

No norte do país, foi criado um festival que junta luz à patinagem no gelo.