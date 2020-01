Hoje no Jornal da Noite

Uma fuga de informação com mais de 715 mil documentos analisados por 120 repórteres dos maiores órgãos de comunicação social de todo o mundo, começam hoje a ser divulgada.

A SIC e o Expresso associaram-se a este consórcio internacional de jornalistas. Como tal, no Jornal da Noite da SIC deste domingo, vai ser revelado como a filha do ex-Presidente de Angola fez chegar pelo menos 115 milhões de dólares dos cofres da Sonangol a uma sociedade do Dubai controlada por pessoas próximas de Isabel dos Santos.

Veja aqui o especial do Expresso Luanda Leaks.