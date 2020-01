Prédio congelado na Rússia deixa moradores com temperaturas negativas em casa

Um prédio na cidade russa de Irkutsk está completamente congelado. Os tubos de aquecimento estragaram-se no mês passado e, desde então, os moradores têm estado a viver com temperaturas negativas dentro e fora de casa.

Nesta altura do ano, as temperaturas negativas são habituais na Rússia e os termómetros podem chegam aos –30 graus Celsius em algumas zonas do país.

Os moradores não sabem a quem pedir ajuda. O prédio é do Governo, mas o Executivo diz que a câmara municipal da cidade é que tem a responsabilidade.

Perante a situação, a autarquia já foi obrigada a realojar os moradores do prédio, num processo que ainda deverá demorar cerca de um mês até ficar concluído.