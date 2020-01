O Ministério do Ambiente chinês anunciou restrições à produção, venda e utilização do plástico descartável. Todos os dias são usadas mais de 31 toneladas de plástico na China, com grande parte a acabar nos rios e oceanos.

O Governo de Pequim pretende realizar um aumento da reciclagem de forma a combater um dos maiores desafios ambientais.