Dois mortos e cinco feridos em tiroteio no Texas

Dois homens foram mortos e pelo menos cinco pessoas ficaram feridas num tiroteio após uma discussão durante um concerto em San Antonio, Texas, com a polícia em busca do autor dos disparos, que se pôs em fuga.

A policia local informou esta segunda-feira que as autoridades foram chamadas no início da noite de domingo a Ventura, um bar e local de concertos situado junto ao passeio ribeirinho de San António. As equipas médicas identificaram as vítimas mortais, dois homens, um de 21 anos e outro de 25 anos de idade, informou hoje a polícia.

Uma mulher de 45 anos e quatro adolescentes com idades entre os 16 e os 19 anos ficaram feridos, mas espera-se que sobrevivam aos ferimentos. O chefe da polícia de San Antonio, William McManus, referiu que ocorreu uma discussão no interior do clube e uma pessoa começou a disparar com a sua arma. Uma vítima morreu no local e as restantes seis foram transportadas para o hospital, mas foi declarado outro óbito após a chegada.

A polícia disse ainda que "não foi um incidente acidental" e que pelo menos uma das vítimas conhecia o suspeito. McManus referiu que as informações preliminares indicam que as pessoas atingidas eram todas clientes, e mostrou-se confiante na rápida identificação do suspeito, e na sua detenção.