Há um fosso cada vez maior entre ricos e pobres

As conclusões do relatório da Oxfam sobre as desigualdades no mundo apontam para números preocupantes, com destaque para as mulheres. O trabalho não remunerado das mulheres em casa, a tratar da família, equivale a mais de 10 mil milhares de milhões de euros. O documento foi apresentado no dia em que arranca o 50.º Fórum Económico Mundial, em Davos.