Parque temático chinês criticado por forçar porco a fazer "bungee jump"

Um parque temático chinês está a ser criticado nas redes sociais, depois de forçar um porco a fazer "bungee jump" de uma torre com 68 metros de altura.

O incidente aconteceu no sábado, no parque temático de Chongqing, no centro da China, e serviu para assinalar a abertura da atração. As imagens captadas mostram o porco atado a uma vara, levada por dois homens até ao topo da torre e, depois, a ser atirado para baixo.

Segundo a BBC, após o "bungee jump" forçado, o porco foi levado para o matadouro.

O vídeo chegou às redes sociais, onde foi bastante criticado pela população chinesa. Os maus tratos contra animais não é crime na China. No entanto, nos últimos, a preocupação pelo bem-estar dos animais tem aumentado entre a população.

O parque temático emitiu um comunicado a dizer que aceitava as críticas e a pedir desculpa.