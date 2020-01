Vídeo mostra polícia a agredir manifestante em protesto em Paris

As autoridades francesas abriram uma investigação depois da publicação nas redes sociais de um vídeo, no qual é possível ver um polícia a agredir várias vezes um manifestante na cara.

O incidente aconteceu durante o protesto dos coletes amarelos no sábado, em Paris, e foi capturado em vídeo por um dos manifestantes. As imagens mostram um polícia a agredir um manifestante deitado no chão, que parece ter a cara cheia de sangue.

De acordo com a BBC, o Ministério Público de Paris anunciou este domingo a abertura de uma investigação para determinar se foi cometida "violência intencional por uma pessoa numa posição de autoridade".

Na manifestação de domingo, cerca de 60 pessoas foram detidas. Os protestos tornaram-se violentos e acabaram em confrontos com as autoridades. Isto não é uma novidade em França, com um grande número de feridos registados em manifestações e alegações de agressões policiais.

O movimento dos coletes amarelos foi criado no final de 2018 e surgiu como forma de protesto contra o Presidente francês, Emmanuel Macron, acusado de proteger as elites e ignorar as necessidades dos cidadãos comuns. Nos protestos mais recentes, os coletes amarelos protestaram também contra a reforma do sistema de pensões no país.