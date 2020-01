Democratas acusam partido de Trump de querer julgamento fraudulento

Começou esta terça-feira o processo de impugnação de Donald Trump no Senado dos Estados Unidos. O Presidente norte-americano é acusado de abuso de poder e de obstrução ao Congresso.

Trump tem repetido que o processo é uma "caça às bruxas" com o objetivo de fragilizar politicamente a sua campanha de reeleição nas eleições presidenciais de novembro próximo, pelo que pediu aos republicanos para procurarem que o julgamento decorra o mais depressa possível, para não causar danos na sua estratégia de campanha.

O que está em causa

O Presidente é acusado de ter pressionado o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a investigar a atividade do filho do seu adversário político Joe Biden junto de uma empresa ucraniana envolvida num caso de corrupção, num gesto que a Câmara de Representantes diz constituir um ato de abuso de poder, bem como de ter tentado obstruir a averiguação destes factos por parte do Congresso.

