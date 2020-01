Detetado oxigénio numa estrela antiga

Astrofísicos detetaram oxigénio, essencial à vida, numa estrela antiga, uma descoberta que pode dar pistas sobre como este e outros elementos químicos se terão formado nas primeiras gerações de estrelas, foi divulgado esta terça-feira.

A estrela em causa tem a designação de "J0815+4729" e na sua atmosfera foram encontradas "grandes quantidades" de oxigénio, refere em comunicado o Instituto de Astrofísica das Canárias (IAC), em Espanha, que participou no estudo, publicado na revista da especialidade The Astrophysical Journal Letters.

Depois do hidrogénio e do hélio, o oxigénio é o elemento químico mais abundante do Universo e é essencial para a vida na Terra. Contudo, o oxigénio não existia nos primórdios do Universo, tendo-se formado nas estrelas com grande massa, que "ultrapassam as 10 massas solares", ressalva o IAC.

A equipa de astrofísicos estudou a composição química da atmosfera da estrela "J0815+4729", que orbita o halo galático da Via Láctea (região em redor da galáxia) e se encontra a cerca de 5.200 anos-luz do Sol.

De acordo com dados recolhidos em observações feitas com o telescópio Keck, no Havai, nos Estados Unidos, a estrela ter-se-á formado nos primeiros 100 milhões de anos após o Big Bang (teoria que situa o início do Universo há cerca de 14 mil milhões de anos).

O autor principal do estudo, Jonay González Hernández, do IAC, sustenta, citado no comunicado, que a estrela "J0815+4729" nasceu "possivelmente a partir do material ejetado pelas primeiras supernovas [explosões de estrelas moribundas] da Via Láctea".

A estrela, descoberta em 2018 por uma equipa do Instituto de Astrofísica das Canárias, possui "grandes quantidades de carbono, azoto e oxigénio", que os cientistas quantificam como 10%, 8% e 3%, respetivamente, do que contém a atmosfera do Sol.