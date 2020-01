Ex-presidente da Interpol condenado a 13 anos de prisão

O ex-presidente da Interpol Meng Hongwei, que desapareceu depois de embarcar num avião para a China, em setembro passado, foi condenado a 13 anos de prisão por corrupção, anunciou esta terça-feira a justiça chinesa.

Meng Hongwei, que foi também vice-ministro da Segurança Pública da China, foi ainda punido com uma multa de 2 milhões de yuans (cerca de 260.000 euros), detalhou o Tribunal Popular Intermédio N.º1 de Tianjin, no norte da China.

O tribunal esclareceu que Meng aceitou o veredicto e não recorreu.

A escolha de Meng para chefiar a Interpol foi na altura celebrada por Pequim, que tem vindo a reforçar a sua presença em organizações internacionais.

Mas Meng perdeu o contacto com a família depois de embarcar num avião para a China, a partir de França, em 25 de setembro de 2018.

Depois de vários dias de silêncio sem que a família recebesse notícias de Meng e face à pressão internacional, a China confirmou a detenção.

Meng foi posteriormente afastado de cargos públicos e do Partido Comunista Chinês.

O tribunal divulgou várias fotos de Meng Hongwei no tribunal, cercado por dois policiais, e com os cabelos brancos.

A mais ampla e persistente campanha anticorrupção na história da China comunista, lançada pelo Presidente chinês, Xi Jinping, após ascender ao poder, em 2013, puniu já mais de um milhão e meio de funcionários do Partido Comunista.

Além de combater a corrupção, a campanha tem tido como propósito reforçar o controlo ideológico e afastar rivais políticos, com as acusações a altos quadros do regime a incluírem frequentemente "excesso de ambição política" ou "conspiração".

A esposa de Meng Hongwei e os dois filhos receberam asilo político da França no início de maio passado, segundo o seu advogado. A Sua esposa alegou ter sido vítima de uma tentativa de sequestro.