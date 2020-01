Iraque investiga pela primeira vez ataques contra embaixada dos EUA em Bagdad

Heinz-Peter Bader

Chefe do Governo ordena investigação

O primeiro-ministro iraquiano em funções, Adel Abdel Mahdi, ordenou hoje uma investigação ao lançamento de projéteis contra a embaixada dos Estados Unidos em Bagdad, perto da qual caíram na madrugada três foguetes em mais um ataque à zona.

Desde o final de outubro que dezenas de projéteis têm sido disparados contra militares ou representantes norte-americanos no Iraque, designadamente na 'zona verde' de Bagdad, onde se encontra a embaixada e que é objeto de uma segurança reforçada.

Estes ataques nunca foram reivindicados, mas Washington atribui-os a fações pró-iranianas.

Abdel Karim Kalaf, porta-voz do primeiro-ministro, indicou num comunicado citado pela agência noticiosa estatal INA que Mahdi condenou o ataque e ordenou aos serviços de segurança e às autoridades competentes para "investigarem imediatamente o incidente".

Segundo o Governo, os projéteis lançados de madrugada não causaram vítimas.

O Iraque é palco desde outubro de manifestações populares contra os dirigentes do país, acusados de incompetência e corrupção.

Após a morte do general iraniano Qassem Soleimani e do 'número dois' das Forças de Mobilização Popular iraquianas (Hachd al-Chaabi), Abu Mahdi al-Muhandis, num ataque norte-americano em Bagdad, os manifestantes protestaram também contra os Estados Unidos e o parlamento iraquiano exigiu a saída das tropas estrangeiras no país, incluindo os cerca de 5.000 militares dos Estados Unidos.