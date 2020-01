Navio Ocean Viking com 39 migrantes desembarca em Itália

O navio Ocean Viking, operado pelos Médicos Sem Fronteiras (MSF) e pela SOS Mediterrâneo, chegou ao porto italiano de Pozzallo, na Sicília, com 39 migrantes, após o acordo entre vários países europeus para sua distribuição.

Durante a noite de segunda-feira, o Ministério do Interior italiano autorizou o desembarque no porto de Pozzallo, depois de a França, Alemanha e Luxemburgo terem acordado receber 20 migrantes.

O resgate dos migrantes de um barco de madeira ocorreu na passada sexta-feira, a 59 quilómetros da costa da Líbia, no meio de fortes ondas e ventos.

A bordo seguiam 19 menores de idade.

O navio humanitário Ocean Viking regressou à área de resgate do Mediterrâneo central depois de no dia 23 de dezembro ter desembarcado 159 migrantes no porto de Taranto, na região italiana da Apúlia.

Na semana passada, cerca de 237 migrantes resgatados pela guarda marítima alemã e salvos pelo navio espanhol Open Arms desembarcaram em portos italianos, depois de a França, Alemanha, Portugal e a Irlanda terem acordado "receber os que pediam asilo".

Após a saída da Liga (extrema direita) do executivo italiano e com a formação do novo governo pelo Movimento 5 Estrelas (M5S), o Partido Democrata (PD) e outras formações progressivas, os navios humanitários deixaram de sofrer impedimentos para desembarcar nos portos italianos, graças ao mecanismo de redistribuição de migrantes nos países europeus.