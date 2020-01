Professor universitário lidera novo Governo libanês

O Líbano tem um novo Governo, liderado por um professor universitário, que põe fim a meses de impasse político após a demissão do anterior primeiro-ministro, num país atingido pela crise e protestos em massa, foi hoje anunciado.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), o novo primeiro-ministro do Líbano é Hassan Diab, um professor de 60 anos da Universidade Americana de Beirute, que lidera um novo Governo de 20 membros, a maioria especialistas apoiados por partidos políticos.

A medida, que acontece quase três meses após a demissão do então primeiro-ministro Saad Hariri, dificilmente satisfará os manifestantes, que lutam contra a elite dominante naquele país do leste do Mediterrâneo, afirma a AP. Os manifestantes pedem reformas abrangentes e um novo governo composto por tecnocratas independentes, que possam lidar com a crise económica e financeira incapacitante do país, a pior registada em décadas, adianta.

O Líbano esteve sem Governo desde que Saad Hariri se demitiu em 29 de outubro de 2019, duas semanas depois do surgimento do movimento nacional inédito de protesto. Na noite de sábado, quase 400 pessoas ficaram feridas na capital do país, Beirute, em confrontos entre manifestantes e forças de segurança, o dia mais violento desde o início dos protestos, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

Durante confrontos na área próxima do Parlamento e da Praça dos Mártires, epicentro do protesto em Beirute, 377 pessoas foram tratadas no local ou transportadas para hospitais, de acordo com informações da Cruz Vermelha libanesa e da proteção civil compiladas pela AFP.