As guerras comerciais com os Estados Unidos e o tema das alterações climáticas marcaram o segundo dia do Fórum Económico Mundial, em Davos.

Contra o ceticismo de Donald Trump, o ex-vice-presidente Al Gore apelou à ação imediata para evitar o equivalente a um 11 de Setembro climático.

Donald Trump admitiu que as alterações climáticas não são uma farsa e que até gostava de ter ouvido o discurso de Greta Thunberg.