Luigi Di Maio quer abandonar a direção do partido M5S

O líder do Movimento Cinco Estrelas (M5S) Luigi di Maio, poderá apresentar hoje a demissão do cargo no partido, a quatro dias de uma eleição regional crucial, avança a imprensa italiana de hoje.

Deverá, no entanto, manter o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo de coligação com o Partido Democrata (esquerda).

"Mas este é o momento para um passo atrás no partido. Estou fatigado, exausto", terá comentado a pessoas próximas.

Di Maio convocou os ministros que pertencem ao seu partido e deverá fazer uma declaração esta tarde.