Tempestade Glória faz pelo menos nove mortos em Espanha

Pelo menos nove pessoas morreram e outras quatro estão dadas como desaparecidas em Espanha na sequência da passagem da tempestade "Glória", intempérie que atinge o país desde o passado fim de semana, noticiou esta quarta-feira a imprensa espanhola.

As autoridades confirmaram esta quarta-feira cinco novas vítimas mortais, elevando para nove as mortes relacionadas com a intempérie, precisando que três foram registadas na Comunidade Valenciana (leste de Espanha) e as outras duas em Almeria.

Entre as vítimas mortais confirmadas na Comunidade Valenciana está um sem-abrigo de 49 anos que morreu de manhã em Carcaixent (Valência) e que apresentava sinais de hipotermia.

A confirmação destas mortes surge numa altura em que várias localidades espanholas iniciaram trabalhos de limpeza e de recuperação dos danos provocados pela passagem da tempestade, nomeadamente por causa de inundações e dos ventos fortes.

Segundo as autoridades espanholas, quatro pessoas, todos homens, continuam a estar desaparecidas, incluindo um britânico, de 25 anos, que foi visto pela última vez em Portinatx (Ibiza), e um espanhol, de 27 anos, que praticava canoagem na ilha de Maiorca.

Desde domingo, o leste de Espanha, nomeadamente Barcelona, está a ser fustigado por chuvas fortes, nevões, rajadas de vento superiores a 100 quilómetros por hora e ondas com mais de 10 metros de altura.

Uma das zonas mais afetadas foi o Delta do Ebro, um importante parque natural no sul da Catalunha.

Segundo um coletivo de produtores de arroz locais, 3.000 hectares de arrozais foram inundados e destruídos.

Naquela região, as águas do mar entraram numa extensão de três quilómetros, segundo o serviço europeu Copernicus (sistema de emergência de navegação por satélite), que transmitiu imagens que mostram a área do Delta do Ebro totalmente inundada.