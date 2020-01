Tempestade Glória já fez 5 mortos e 5 desaparecidos em Espanha

A agência alerta a população para chuva, neve, avalanches, ventos e ondas perigosas.

A tempestade começou no domingo passado e está a bater recordes.

Segundo o jornal El Mundo, já foram afetadas pelo menos 211 estradas na península e provocados cortes de energia e transportes em várias partes do país, assim como o encerramento de escolas e postos de saúde.

Joan Mateu

Durante esta terça-feira, as rajadas de vento bateram recordes históricos, com 144,4 quilómetros por hora na estação Puig Sesolles, em Montseny, e quase 200 litros de água acumulados nos municípios de Girona, onde as ondas excederam os 10 metros.

As áreas mais afetadas são a costa mediterrânica da Comunidade Valenciana, Catalunha e Baleares

Segundo o El Mundo, mais de 370 litros de água por metro quadrado foram acumulados em Barx (Valência) e 270 litros em Lluc (Baleares).

Emilio Morenatti

Várias regiões no norte e sul da Catalunha estão em alerta devido ao risco de transborbo de rios, levando à retirada preventiva de 40 pessoas no município de Hostalric de Girona, avança o El Mundo.

As províncias de Barcelona, ​​Gerona, Tarragona e Menorca estão sob alerta para ondas de 5 a 7 metros de altura, já Alicante, Castelló, Valência, Corunha, Lugo, Maiorca, Ibiza e Formentera esperam ondas entre os 3 e 4 metros de altura.

Barcelona, ​​Gerona e Lleida estão ainda em alerta para risco de avalanche, com queda de neve em Burgos, Soria e La Rioja, onde a neve pode chegar até aos 15 centímetros.

O Porto de Barcelona está neste momento com as operações marítimas suspensas devido às ondas e ventos fortes.

Nacho Doce

A Proteção Civil alertou para o perigo da proximidade ao mar e condenou a atitude de vários cidadãos que o fizeram para tirar fotos.

As autoridades pedem cautela e responsabilidade nesta fase crítica da tempestade, que deve agora atenuar e dirigir-se para França.