Voos suspensos após novos disparos contra aeroporto de Tripoli

Os voos foram suspensos esta quarta-feira em Mitiga após tiros de rockets num novo ataque contra o único aeroporto em funcionamento na capital da Líbia, Tripoli, segundo o porta-voz das forças do governo de acordo nacional (GAN).

O aeroporto internacional de Mitiga foi alvo de "seis rockets Grad", um ato que constitui "uma ameaça flagrante" para a segurança do tráfego aéreo e uma "nova violação do cessar-fogo", instaurado desde 12 de janeiro entre os beligerantes líbios, declarou Mohamad Gnounou.

Gnounou acusou "as milícias do criminoso de guerra (Khalifa) Haftar" dos disparos.A direção do aeroporto de Mitiga anunciou a "suspensão dos voos até nova ordem" devido a "tiros indiscriminados" e um avião da companhia Libyan Airlines, vindo de Tunes, foi desviado para Misrata, cidade a 200 quilómetros a leste de Tripoli.

Desde o início, a 4 de abril, de uma ofensiva do Exército Nacional Líbio, dirigido pelo marechal Khalifa Haftar, homem forte do leste da Líbia, pelo controlo de Tripoli, o aeroporto já foi várias vezes alvo de ataques aéreos e de disparos de rockets atribuídos aos pró-Haftar.

Estes acusam o GAN de utilizar o aeroporto para fins militares, o que o governo sediado em Tripoli e reconhecido pela ONU desmente.

O tráfego aéreo em Mitiga foi retomado em meados de dezembro após três meses de suspensão.Mitiga era uma base militar antes do aeroporto ter sido aberto ao tráfego civil para substituir o aeroporto internacional de Tripoli, gravemente danificado na violência ocorrida em 2014.

Desde 2015 que as duas autoridades rivais disputam o poder na Líbia, país que mergulhou no caos após a queda do regime de Muammar Khadafi, em 2011, numa revolta popular.