Explosão de gás faz pelo menos dois mortos e dezenas de feridos no Peru

Uma explosão matou, pelo menos, duas pessoas e deixou dezenas de feridos no Peru. Tudo começou com um problema num pneu de um camião que transportava gás líquido e que rebentou, levando ao rompimento de um dos tubos. A substância espalhou-se por uma rua em Lima, capital do país.

Por causa da temperatura formou-se uma nuvem de gás e, algo numa das ruas adjacentes terá provocado a ignição, que fez deflagrar um forte incêndio.



Várias casas e espaços de comércio local ficaram completamente destruídos. Os feridos foram levados para o hospital de Villa El Salvador.