Pelo menos um morto e 10 resgatadas com vida em naufrágio na Indonésia

Pelo menos uma pessoa morreu e 10 foram resgatadas com vida após o naufrágio de um barco que transportava 20 trabalhadores migrantes indonésios, que se deslocava para a Malásia, segundo as autoridades da Indonésia.

O barco começou a afundar cerca de uma hora depois de deixar Rupat Island, em Bengkalis Regency, na Indonésia, na terça-feira à noite, disse o porta-voz do resgate, Kukuh Widodo.

Um corpo já foi recuperado do mar e ainda 10 pessoas foram resgatadas com vida pelas equipas de socorro, de acordo com as autoridades locais.

As equipas de salvamento também estavam hoje a procura de nove pessoas que estão desaparecidas.

Os 10 sobreviventes, a maioria do norte de Sumatra, usavam coletes salva-vidas, disse Kukuh Widodo. Os sobreviventes disseram à polícia que a viagem era ilegal e que os trabalhadores não tinham documentos.

Segundo o Governo indonésio, havia 6.231 trabalhadores migrantes indonésios na Malásia em dezembro de 2019.

A Malásia é um dos principais destinos dos trabalhadores indonésios. Barcos e balsas são meios de transporte populares na Indonésia, um arquipélago de mais de 17.000 ilhas. Acidentes causados por sobrelotação e baixos padrões de segurança são comuns.

Em 2016, uma embarcação sobrelotada que transportava 101 trabalhadores migrantes indonésios e as suas famílias afundou-se durante uma tempestade nas proximidades da Ilha Batam, perto de Singapura, matando pelo menos 60 pessoas.

Um dos piores naufrágios de embarcações ocorreu na ilha de Sulawesi em 2009, quando morreram mais de 330 pessoas.