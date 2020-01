Invasão de gafanhotos na Etiópia, Quénia e Somália é "a pior" de sempre e ameaça espalhar-se

A ONU pediu ajuda internacional para combater enormes enxames de gafanhotos do deserto que estão a invadir o leste de África, ameaçando a segurança alimentar de países como a Etiópia, o Quénia e a Somália.

Um porta-voz da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) pediu ajuda internacional para se conseguir "evitar ameaças à segurança alimentar, aos meios de subsistência e (consequente) desnutrição".

A Etiópia, Quénia e Somália estão a lutar contra enxames degafanhotos do deserto "sem precedentes" e "devastadores" que devoram os alimentos cultivados, segundo o último boletim da FAO.

Segundo a responsável Rosanne Marchesich, esta invasão é "a pior na Etiópia e na Somália em 25 anos e no Quénia em mais de 70 anos".

A agência da ONU teme que o número de gafanhotos possa vir a crescer 500 vezes até junho.

SVEN TORFINN / FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION HANDOUT

A Etiópia e a Somália não enfrentavam uma infestação a esta escala há 25 anos, enquanto o Quénia não assistia a uma ameaça de gafanhotos tão grande há 70 anos, segundo a FAO.

O Sudão do Sul e o Uganda também estão sob ameaça, caso os enxames continuem a crescer e a espalhar-se.

SVEN TORFINN / FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION HANDOUT

"A velocidade de propagação das pragas e o tamanho das infestações estão tão acima do normal que estão a levar as capacidades (de combate) das autoridades locais e nacionais ao limite", afirma a FAO.

A única opção que resta é o "controlo aéreo" - pulverização de inseticida a partir de aeronaves.

SVEN TORFINN / FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION HANDOUT

Os enxames espalharam-se a partir do Iémen através do Mar Vermelho. As fortes chuvas no final de 2019 criaram condições ideais para os insetos que devoram alimentos se desenvolverem.

E o problema pode piorar nos próximos meses. Além do crescente número de insetos no leste da África, os gafanhotos também se reproduzem na Índia, Irão e Paquistão e podem transformar-se em enormes enxames na primavera.

Os gafanhotos podem viajar até 150 quilómetros em apenas um dia. Cada inseto adulto pode comer o seu próprio peso em alimentos todos os dias.

Um enxame do tamanho de Paris poderia comer a mesma quantidade de comida que metade da população de França num único dia, salienta a FAO.



Daniel Irungu / EPA

Em novembro, a ONU alertou para a infestação de gafanhotos na Etiópia - dizendo que as criaturas poderiam espalhar-se pela Etiópia e Quénia se não fossem tratadas. Alguns agricultores da região de Amhara, na Etiópia, perderam 100% de suas colheitas.

No mês passado, um enxame de gafanhotos obrigou um avião de passageiros a fazer um desvio na Etiópia. Os insetos embateram contra os motores, o pára-brisas e o nariz do avião, forçando a aeronave a aterrar em Adis Abeba.



Saiba mais:

Factos sobre gafanhotos (e outras pragas) na página da FAO

Dossiê da FAO sobre a maior crise provocada por gafanhotos em 25 anos

A situação de risco a 20 de janeiro de 2020