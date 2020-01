Avião de passageiros despenha-se no Afeganistão

Um avião de passageiros despenhou-se esta manhã no distrito de Dih Yak, no Afeganistão, região montanhosa sob o controlo do regime talibã.

"Um Boeing da companhia estatal afegã Ariana Airline despenhou-se no distrito de Dih Yak, na província de Ghazni, por volta da 13h00, hora local (8h30 em Lisboa)", referiu Arif Noori, porta-voz do governo regional, logo após o acidente.

De acordo com a BBC, as primeiras informações indicavam que o avião pertence à companhia estatal Ariana Airlines, facto que entretanto não foi confirmado pelas autoridades, que também ainda não avançaram o número de vítimas do acidente.