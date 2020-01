"É verdade que esta fuga foi muito importante para o lançamento da investigação, mas depois há todo um trabalho jornalístico feito"

Rui Pinto é o denunciante do Luanda Leaks. A revelação foi feita pelos advogados do português, que em 2018 entregou um disco rígido com milhares de documentos à Plataforma para a Proteção de Denunciantes em África. Em comunicado, justifica a denúncia em prol do interesse público. João Vieira Pereira, diretor do Expresso, esteve na Edição da Manhã para fazer a análise a estes desenvolvimentos.