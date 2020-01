Migrantes a bordo do Ocean Viking vão desembarcar em porto italiano

Os 403 migrantes que permanecem a bordo do navio humanitário Ocean Viking, depois de serem resgatados no Mediterrâneo central, vão desembarcar em breve no porto italiano de Taranto, anunciou esta terça-feira a organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras (MSF).

Os migrantes, 216 homens, 38 mulheres e 149 menores, dos quais 132 não estão acompanhados, são provenientes do Bangladesh, Somália e Eritreia.

A MSF, que gere o navio com a SOS Mediterranée, anunciou o desembarque dessas pessoas em Taranto, na região italiana de Apúlia (sul) e celebrou que "em breve alcançarão a segurança".

Há vários dias que os migrantes aguardam em alto mar por um porto seguro, depois de terem sido resgatados pelo navio Ocean Viking em cinco operações noturnas distintas.

A primeira operação ocorreu na noite de sexta-feira quando foram resgatadas 92 pessoas, algumas com sintomas de hipotermia.

Um dia depois, outras 59 pessoas foram salvas numa operação distinta, além de 72 que viajavam a bordo de um barco de madeira instável.

As duas últimas operações de resgate ocorreram na noite passada, quando 102 homens, mulheres e crianças foram salvos de um barco em águas internacionais da Líbia e outras 82 na zona de busca e salvamento de Malta.

No total, o navio humanitário acolheu 407 migrantes, mas na segunda-feira uma mulher teve que ser levada urgentemente para Malta, com os seus três filhos, devido a queimaduras causadas pelo combustível.

No Mediterrâneo central, existem outros navios que efetuaram salvamentos nos últimos tempos.

O navio "Alan Kurdi" da ONG alemã Sea Eye também espera que seja atribuído um porto para desembarcar os 77 migrantes, incluindo um bebé de meio ano, que estão a bordo desde o último fim de semana, encontrando-se, neste momento, em frente à ilha italiana da Sicília.

O navio da organização humanitária espanhola Open Arms resgatou 158 pessoas em poucas horas no Mediterrâneo central.

Entre os resgatados estão três mulheres e 38 menores não acompanhados de países como Sudão do Sul, Gâmbia, Egito, Senegal, Chade, Burkina Faso, Guiné ou República Centro-Africana.

"A situação geral é boa" a bordo do navio, com capacidade para 300 pessoas, e as pessoas resgatados não apresentam problemas de saúde, pelo que nenhum pedido de retirada será solicitado, embora alguns tenham ferimentos que serão avaliados durante o dia.

O Open Arms é o único navio humanitário que está atualmente na zona de busca e salvamento da Líbia, um país em guerra, onde a maioria dos migrantes partiu em direção às costas europeia e italiana.