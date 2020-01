Várias localidades na Rússia estão a ter problemas em lidar com a neve que caiu esta terça-feira no país. Na capital Moscovo, o trânsito circulou com dificuldades. Há relatos de veículos soterrados na neve.

O Ministério da Emergência russo diz que o Governo está a fazer tudo o que é possível para mitigar o impacto do nevão.