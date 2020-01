Testes de ADN obrigam antigo Rei da Bélgica a reconhecer filha fora do casamento

Francois Lenoir

Após 10 anos a lutar na justiça, acabou "o doloroso processo de forma honrada e digna"

A confirmação chegou da casa real da Bélgica. O Rei Alberto II que abdicou do trono em 2013 devido a problemas de saúde foi obrigado a realizar testes de ADN para apurar a paternidade da artista belga Delphine Boël que há mais de uma década exigia na justiça o reconhecimento da família real belga.

Delphine Boël é agora reconhecidamente filha de uma relação extraconjugal que o então príncipe herdeiro da Bélgica manteve com Sibila de Sélys Longchamps, durante pelo menos uma década, entre 1960 e 1970.

Na altura, Alberto II ainda não era Rei, mas o herdeiro da Coroa belga e já casado com Paola Ruffo di Calabria, desde 1959.

O diferendo começou em 1999 com a publicação de uma biografia da rainha Paola e culminou em 2013, ano em que Alberto II abdica do trono e perde a imunidade em que Delphine Boël avançar para tribunal, após o fracasso de uma tentativa de conciliação com o monarca belga.

Primeiro Delphine Boël ganhou o processo judicial em que contestava a paternidade por parte de Jacques Boël, que a reconheceu como sua filha. Os testes de ADN provaram que não era o pai biológico de Delphin e dão origem a um novo processo, agora contra o rei Alberto II pelo reconhecimento da paternidade.

O monarca negou sempre até que, aos 85 anos e já aposentado dos deveres reais e sem imunidade, foi forçado pela justiça a realizar testes de ADN. Caso contrário deveria pagar uma multa de 5.000 euros por cada dia que se recusasse a fazer os testes de paternidade. Só assim aceitou conceder uma amostra de ADN que reconheceu finalmente o fim de um "doloroso processo que termina de forma honrada e digna"

"Sua majestade o rei Alberto II tomou conhecimento dos resultados do exame de ADN realizado a pedido do Tribunal de Apelação de Bruxelas. As conclusões indicam que ele é o pai biológico da senhora Delphine Boël", afirma o comunicado dos advogados.