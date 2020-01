UE adiciona sete pessoas à lista de sanções na Ucrânia

O Conselho da União Europeia (UE) acrescentou esta terça-feira sete pessoas à lista de suspeitos sujeitos a sanções por envolvimento nas eleições russas nos territórios ilegalmente anexados da Crimeia e Sebastopol.

Em comunicado, sem divulgar as identidades dos envolvidos, a UE anunciou "medidas restritivas no que diz respeito a ações que comprometam ou ameacem a integridade territorial, a soberania e a independência da Ucrânia", referindo-se ao sufrágio de 08 de setembro de 2019.

"Com esta decisão, eleva-se a 177 o número total de pessoas designadas pela UE. Além disso, a UE impôs o congelamento de bens a 44 entidades ao abrigo deste regime de sanções", lê-se no texto.

Em causa estão "congelamento de bens, o que significa que os bens situados na UE que pertençam a estas entidades são congelados" e "nenhuma pessoa ou entidade na UE poderá colocar fundos à sua disposição".

Estão em vigor outras medidas da UE em resposta à crise na Ucrânia, nomeadamente sanções económicas contra setores específicos da economia russa, em vigor até 31 de julho de 2020.

Em dezembro, os chefes de Estado e de Governo da UE, reunidos em Bruxelas, prolongaram por seis meses as sanções económicas contra a Rússia, em vigor desde 2014 devido à anexação da Crimeia,

Para já, Moscovo e Kiev concordaram numa consolidação do cessar-fogo, na troca massiva de prisioneiros até fim do ano e numa nova retirada de tropas de três zonas no primeiro trimestre de 2020.