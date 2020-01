Criança de 9 anos acusada de tentativa de homicídio da irmã de 5 anos

Um menino norte-americano de nove anos está acusado de tentativa de homicídio da irmã mais nova, de cinco anos, depois de a ter esfaqueado repetidamente na segunda-feira. O caso aconteceu na cidade de Ocala, na Flórida.

Segundo a NBC, o ataque terá acontecido no momento em que a mãe das crianças abandonou o apartamento para ir comprar doces e verificar o correio. De acordo com a mulher, que diz ter estado ausente 10 minutos, quando regressou viu o filho esfaquear a irmã e depois fugir do apartamento.

A norte-americana ligou para os serviços de emergência e, pouco depois, o rapaz de nove anos foi encontrado escondido num barracão pertencente à equipa que faz a manutenção do complexo de apartamentos.

Quando interrogada pela polícia, a criança terá dito que queria matar a irmã e que esse pensamento lhe estava na cabeça há dois dias.

A menina de cinco anos encontra-se hospitalizada e estável, informaram as autoridades esta quarta-feira.