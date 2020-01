Homem incrédulo ao descobrir o verdadeiro valor do seu relógio Rolex

Durante a gravação de um programa de antiguidades do canal norte-americano PBS, um dos participantes descobriu que o seu relógio Rolex, que comprou em 1974 por cerca de 300 euros, vale entre 400 mil e 700 mil dólares (363 mil e 635 mil euros).

No momento em que o avaliador o informa da raridade do modelo e do seu valor, o homem atira-se ao chão incrédulo.

A história do relógio

O norte-americano que o comprou, um veterano da Força Aérea, contou que comprou o relógio por lhe terem dito que se tratava de uma boa marca para fazer mergulho. Encomendou-o em novembro de 1974 e recebeu-o em abril de 1975.

Na altura, o objeto custou-lhe praticamente o salário de um mês, mesmo tendo-o comprado com um desconto de 10% por cerca de 300 euros. Depois de ponderar, decidiu que o Rolex era “demasiado bom” para o submergir em água salgada. Em vez disso, manteve-o num cofre durante cerca de 40 anos.

Para além de ao fim de várias décadas ter mantido o relógio em perfeitas condições, o veterano norte-americano guardou também os documentos, recibos e caixas originais que comprovavam a sua veracidade e garantia.

Para além disso, o modelo em causa - Rolex 6263 - é um dos mais procurados pelos colecionadores por ser semelhante a um utilizado pelo ator Paul Newman no filme “Winning”, em 1969.