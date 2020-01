Professora suspensa após escolher alunos negros para interpretar escravos

A professora de uma escola primária nos Estados Unidos foi suspensa depois de ter escolhido duas crianças negras para interpretarem o papel de escravos numa peça de teatro. Como parte da representação, os alunos de 10 e 11 anos seriam chicoteados pelos colegas.

Foram os pais de uma das crianças que alertaram a escola e as autoridades de Hamden, no estado do Connecticut, para o que se estava a passar. Carmen e Joshua Parker consideram que esta não é a forma apropriada de ensinar as crianças sobre a escravatura.

“A cena começa com dois escravos a serem empurrados para um navio pelo seu proprietário, papel interpretado por outra criança (…) as outras crianças iriam depois chicotear os escravos”, conta a mãe da menina de 10 anos à BBC.

A professora foi suspensa e está a ser investigada. A escola já veio esclarecer que a peça de teatro em questão não faz parte do currículo escolar.