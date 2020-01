Terramoto de magnitude 5,3 sentido na ilha grega de Kárpatos

Um terramoto de magnitude 5,3 na escala de Richter sentiu-se hoje novamente na ilha grega de Kárpatos, no arquipélago de Dodecaneso, não se registando danos.

De acordo com o Instituto Geodinâmico do Observatório Nacional de Atenas, o epicentro, com uma profundidade focal de dez quilómetros, localizou-se no mar, a 71 quilómetros a sudeste de Kárpatos e a 156 quilómetros a sul da ilha de Rodes.

Este terramoto ocorreu poucas horas depois de outro tremor de terra registado na mesma zona, com uma magnitude de 5,1 na escala de Richter.

Na quarta-feira ocorreu um sismo de magnitude 5,2 na mesma área.

Ao tremor de terra ocorrido hoje seguiram-se réplicas mais fracas com magnitudes entre 3,4 e 4,1 na escala de Richter.